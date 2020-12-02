В Чечне на территории 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии сдали в эксплуатацию новое общежитие для контрактников

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В Чечне на территории военного городка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа состоялось торжественное открытие общежития для военнослужащих по контракту.

Как отметил командир соединения полковник Александр Саенко, в гарнизоне созданы комфортные условия для проживания военнослужащих по контракту, что позволит им более эффективно выполнять свои обязанности.

Общежитие способно принять около 200 военнослужащих по контракту вместе с семьями. Командование соединения уделяет особое внимание развитию социальной составляющей военного городка.

Помимо нового общежития в гарнизоне в одном из отремонтированных зданий открыт новый фитнес-центр, функционирует современный тренажерный зал, который предназначен для военнослужащих и членов их семей.

На территории городка в новом спортивном зале помимо тренировок военнослужащих проводятся спортивные игры, аэробика и другие спортивные групповые занятия.

Для детей в гарнизоне за последнее время созданы три современные детские площадки с элементами игрового оборудования. Одна из них установлена в центре военного городка и является местом активного отдыха и семейного времяпрепровождения.

Кроме того, в военном городке успешно решаются вопросы обеспечения детей местами в детском саду: уже успешно функционирует детский сад на 110 дошкольников.

В гарнизоне также работает школа, оснащенная всем необходимым для качественного образования оборудованием.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа