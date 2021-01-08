Связисты получили по гособоронзаказу свыше 100 новых комплексов спутниковой связи

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Подразделения связи Южного военного округа (ЮВО) получили по гособоронзаказу около 40 новейших командно-штабных машин Р-149АКШ-1, КШМ Р-149МА-1 на базе автомобилей «КамАЗ», 20 единиц аппаратных МП-2ИМ на базе БТР-80 и более 20 переносных спутниковых станций Р-448.

Новые комплексы на базе автомобилей позволяют устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы. В них значительно улучшена эргономика, внутри стоит система кондиционирования воздуха и обогрева, предусмотрены удобные места для работы и отдыха.

Автоматизированные рабочие места позволяют военнослужащим успешно решать задачи по формированию и выдаче сигналов боевого управления, сбору и обработке информации о выполнении поставленных задач, изменениях оперативно-тактической обстановки, боевого состава своих войск и сил противника.

Всего в войска Южного военного округа (ЮВО) в 2020 году поступило около 3 тыс. единиц современного вооружения и военной техники.

Таким образом, доля современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей доведена до 70%, а по некоторым образцам – до 100%.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило более 14 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

Источник: пресс-служба Южного военного округа