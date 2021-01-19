Последняя группа новобранцев осеннего 2020 года призыва россии?скои? военнои? базы в Абхазии приведена к Военной присяге

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На российской военной базе Южного военного округа в Абхазии состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге последней группы новобранцев, отобранных в рамках осеннего 2020 года призыва.

Всего с ноября 2020 года по январь 2021 в российском соединении в Абхазии состоялось 5 торжественных церемоний по приведению новобранцев к Военной присяге.

В различные подразделения российской военной базы ЮВО в Абхазии было призвано около 500 новобранцев. Все военнослужащие прошли медицинское осмотры, проверку на профессиональную пригодность и первичные мероприятия ввода в строй, получив знания по основным предметам боевой подготовки, общевоинским уставам, а также изучили основы и требования безопасности военной службы.

После приведения к Военной присяге молодых новобранцев распределили в подразделения с учётом их образовательного уровня и военных специальностей.

В подразделениях базы созданы комнаты психологической разгрузки и отдыха, в них военные специалисты психологической службы помогают военнослужащим адаптироваться к службе.

Все призывные и торжественные мероприятия проходили при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Военнослужащие были обеспечены медицинскими масками и средствами дезинфекции на сборных пунктах, в пути следования, также регулярно проводилась обработка территории и мест проведения мероприятий дезинфицирующими растворами.

Все военнослужащие прошли обязательное первичное тестирование на новую коронавирусную инфекцию в сборных пунктах субъектов Российской Федерации, а также по прибытии на территорию российской военной базы в Абхазии прошли двухнедельный карантин и дополнительное экспресс- тестирование.

Все желающие военнослужащие получили прививку новой двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в соответствии с установленным графиком вакцинации. Прививка проводится добровольно на основании письменного согласия вакцинируемых.

Все привитые военнослужащие осеннего 2020 года призыва находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов. При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было.

Источник: пресс-служба Южного военного округа