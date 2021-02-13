Медицинские специалисты ЮВО прибыли из Крыма в пункт постоянной дислокации в г. Ростов-на-Дону

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Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) прибыли из Крыма в пункт постоянной дислокации.

Медотряд специального назначения, выполнявший в течение двух месяцев задачи по оказанию помощи населению Крыма в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Симферополе, совершил марш в составе автомобильной колонны из столицы Республики Крым в Ростов-на-Дону.

Колонна военной и специальной техники с личным составом, а также с имуществом мобильного госпиталя въехала на территорию родной воинской части под звуки военного оркестра штаба ЮВО. В клиническом госпитале, где базируется отряд, военных медиков встретил начальник 1602 ОВКГ полковник медицинской службы Валерий Кокоев. Вернувшихся после выполненной задачи медиков в торжественной обстановке приветствовали их родственники и сослуживцы.

С декабря 2020 года военные врачи мобильных госпиталей из состава двух медицинских отрядов специального назначения ЮВО оказывали квалифицированную консультативную и медицинскую помощь населению полуострова, тем самым помогая разгрузить коечный фонд республики. За время работы госпиталей военные врачи провели более 1,5 тыс. амбулаторных приемов граждан.

Два военных мобильных госпиталя были развернуты в Республике Крым в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в целях оказания медицинской помощи жителям полуострова Крым.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.

Источник: пресс-служба Южного военного округа