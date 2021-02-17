Штурмовая авиация ЮВО пополнилась «Суперграчом»

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Штурмовая авиация Южного военного округа пополнилась новейшим глубокомодернизированным Су-25СМ3, совершившим перелет с завода-изготовителя в пункт постоянного базирования.

Самолет прибыл в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае, преодолев более 800 км.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. Все, что требуется боевому летчику, – точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах.

С начала текущего года в 4-ю армию ВВС и ПВО ЮВО поступили уже 8 вертолетов и 2 самолета.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа