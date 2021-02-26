В Краснодарском крае осужден военнослужащий за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новороссийскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему одной из воинских частей рядовому Евгению Р., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следствием и судом установлено, что около 15 часов 50 минут 23.09.2019 на участке 26-го километра автодороги «Крымск-Джигинка» в Крымском районе Краснодарского края военнослужащий Р., управляя технически исправным автомобилем «Ауди А8», в нарушение требований п. 8.1 и п. 8.8 Правил дорожного движения Российской Федерации, совершая маневр разворота с обочины, не уступил дорогу двигавшемуся в попутном направлении автомобилю «ВАЗ-21140» под управлением гражданина Н., вследствие чего произошло столкновение вышеуказанных автомобилей, от которого автомобиль «ВАЗ-21140» был отброшен за пределы дороги и несколько раз перевернулся. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водителю «ВАЗ-21140» были причинены множественные телесные повреждения, повлекшие в дальнейшем его смерть в лечебном учреждении.
Новороссийским гарнизонным военным судом Р. признан виновным в совершении названного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком один год с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.
Источник: Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу
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