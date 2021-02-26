В Краснодарском крае осужден военнослужащий за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека

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Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новороссийскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему одной из воинских частей рядовому Евгению Р., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что около 15 часов 50 минут 23.09.2019 на участке 26-го километра автодороги «Крымск-Джигинка» в Крымском районе Краснодарского края военнослужащий Р., управляя технически исправным автомобилем «Ауди А8», в нарушение требований п. 8.1 и п. 8.8 Правил дорожного движения Российской Федерации, совершая маневр разворота с обочины, не уступил дорогу двигавшемуся в попутном направлении автомобилю «ВАЗ-21140» под управлением гражданина Н., вследствие чего произошло столкновение вышеуказанных автомобилей, от которого автомобиль «ВАЗ-21140» был отброшен за пределы дороги и несколько раз перевернулся. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водителю «ВАЗ-21140» были причинены множественные телесные повреждения, повлекшие в дальнейшем его смерть в лечебном учреждении.

Новороссийским гарнизонным военным судом Р. признан виновным в совершении названного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком один год с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.

Источник: Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу