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Саперы на Кубани провели учение по подрыву неизвлекаемых взрывных устройств

В Краснодарском крае военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа провели тактико-специальное учение по подготовке, закладке и подрыву неизвлекаемых зарядов.

Военнослужащие выполнили инженерную разведку с использованием современных образцов техники и вооружения, а также комплекс мероприятий по разминированию местности, в частности, дистанционному подрыву взрывных устройств условного противника, установленных на неизвлекаемость.

Военные инженеры выполнили нормативы по подготовке и закладке взрывных устройств, а также подрывы бетонных и деревянных конструкций, имитирующих опоры мостов, с целью затруднения перемещения подразделений условного противника.

При ведении разведки были использованы современные технические средства, в частности, миноискатели «Коршун», защитные костюмы «Сокол».

Всего в учении приняли участие порядка 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 30 единиц военной техники.

Механизм необезвреживаемости (неизвлекаемости) – специальное устройство взрывателя, предназначенное для установки взрывного устройства в неизвлекаемое положение. Взрыватель находится в боевом положении и при попытке разминирования или каких-либо действий по отношению к взрывному устройству происходит взрыв.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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