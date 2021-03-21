В военных судах Юга России назначают новых председателей

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России на ближайшей коллегии должна определиться с кандидатурами председателей 11 судов, в том числе 6 военных.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) может возглавить майор юстиции Игорь Василенко, который ранее был зампредом. Василенко сменит Михаила Птицына, возглавившего в прошлом году крупнейший в стране Мосгорсуд.

В случае назначения Василенко воспользуется плодами реформы, которую провел Птицын. Именно при нем Северо-Кавказский военный суд был преобразован в Южный окружной военный суд. Теперь ему подведомственны 19 гарнизонных военных судов в СКФО, ЮФО, а также в российских военных частях в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Для 2 из этих судов коллегия также назовет имена председателей. Один из них прежний: Владимир Чибизов возглавлял Краснодарский районный суд с 2015 года, и намерен остаться на посту и на второй срок.

А вот Сергей Салов переедет в Краснодарский край из Астраханской области: ранее возглавлял он Знаменский военный суд, а теперь намерен руководить Новочеркасским гарнизонным судом.

Кто-то всходит на судейский Олимп, а кто-то слетает с него. На коллегии ВККС рассмотрят представления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который требует возбудить уголовные дела в отношении 3 судей. Это мировой судьи из Казани Айдар Хадиуллин, бывший федеральный судья из Волгограда Олеся Дорошенко и судья из Георгиевска (Ставропольский край) Вадим Петров.

Источник: Телеграм-канал