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Расчеты «Борисоглебска» и «Жителя» сорвали применение противником ударной беспилотной авиации в Ставропольском крае

Подразделение радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Ставропольском крае, сорвали навигацию и управление ударной беспилотной авиации условного противника во время учений.

При выполнении учебно-боевых задач специалистами РЭБ в радиусе 40 км были вскрыты сигналы управления ударной беспилотной авиацией условного противника. Командование решило применить современные станции помех комплексов «Борисоглебск-2» и «Житель», которые блокировали навигацию и вывели из строя беспилотные летательные аппараты. Кроме этого, специалисты РЭБ осуществили радиоэлектронное подавление пунктов управления и узлов связи условного врага.

Учение подразделений РЭБ прошло на полигоне Николо-Александровский, в нем приняли участие свыше 500 военнослужащих ЮВО, задействовали более 30 единиц военной техники.

Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев

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Категория: Новости / Военные новости

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