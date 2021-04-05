Зенитчики на Кубани прикрыли войска от воздушного нападения противника

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На полигоне Молькино в Краснодарском крае боевые расчеты зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа приступили к отработке задач прикрытия войск и стратегических объектов от ударов средств воздушного нападения условного противника.

Специалисты войсковой ПВО решили поставленные задачи с применением переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска», зенитных артиллерийских комплексов «Шилка», зенитных ракетных систем (комплексов) «Бук М2», «Стрела-10», «Тор» и «Оса».

Расчеты выполнили развертывание комплексов, обнаружение воздушных целей и произвели электронные (учебные) пуски по высокоскоростным авиационным целям на различных высотах. Кроме этого, военнослужащие отработали вопросы по оборудованию стартовых позиций и их маскировку с применением инженерных средств.

В тренировке приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 20 единиц военной техники.

Источник: пресс-служба Южного военного округа