На Кубани в прошлом году на казаков потратили больше 1,1 млрд рублей

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Депутаты Заксобрания Краснодарского края получили отчет о выполнении государственной программы "Казачество Кубани".

Согласно этому документу, с которым ознакомились "Акценты", в прошлом году реестровые казаки получили 1 млрд 121 млн рублей.

На эти деньги проводились мероприятия, викторины, полевые сборы, соревнования по рукопашному бою, издание наглядной агитации, разрабатывали проектно-сметную документацию для капремонта кадетских учебных заведений в Новороссийске, Ейске и Кропоткине (общая сумма 4 млн 470 тыс рублей) и другое.

В документе, предложенным на рассмотрение депутатам Заксобрания, сейчас в Кубанском казачьем войске состоят 55 тыс 739 казака. Из них 1272 казака в прошлом году работали дружинниками, 135 - помогали охранять госграницу, 62 - ловили "черных лесорубов".

Источник: Телеграм-канал