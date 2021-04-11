В Абхазии на территории российской военной базы стартовала первая весенняя спартакиада на лучшее спортивное подразделение

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В Абхазии на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) стартовала первая весенняя спартакиада на лучшее спортивное подразделение соединения.

В программу соревнований включены более 20 видов спорта: футбол, волейбол, гиревой спорт, перетягивание каната, а также турнир по шахматам.

Кроме того, воинские коллективы совершат марш-бросок на 5 км по побережью Черного моря с последующим выполнением упражнений по метанию гранат на дальность и подтягиванию на перекладине.

В завершении спортивных мероприятий подразделениям и отдельным военнослужащим, занявшим призовые места, будут вручены кубки военной базы, грамоты и сладкие подарки.

В спартакиаде примут участие более 1 тыс. военнослужащих подразделений соединения, в том числе разведчики, танкисты, артиллеристы, связисты и др.

Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев