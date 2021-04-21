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Первое российско-алжирское военное учение «Алжир-2021» пройдет в Северной Осетии

На территории Северной Африки в Алжире прошла первая планирующая конференция по подготовке российско-алжирского военного учения
«Алжир-2021».

Представители командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и Алжирской национальной народной армии определили место, срок, тему и количество участников.

В ходе конференции согласовывались сценарий учения, организация материально-технического обеспечения, в том числе порядок размещения и питания личного состава.

Тематикой учения станут тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Учение «Алжир-2021» состоится в сентябре текущего года на полигоне Тарское в Северной Осетии.

В учении планируется задействовать около 80 военнослужащих ЮВО мотострелковых соединений на Северном Кавказе.

Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана и Пакистана.

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международного военного сотрудничества и направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев

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Категория: Новости / Военные новости

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