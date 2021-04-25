На сборном пункте военного комиссариата Астраханской области состоялась первая отправка призывников

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На сборном пункте военного комиссариата Астраханской области состоялась первая отправка новобранцев весеннего 2021 года призыва.

Более 30 призывников отправились для прохождения военной службы в воинские части и соединения Южного военного округа (ЮВО).

Перед отправкой призывники прошли все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию и профессиональный отбор. Кроме этого, призванных на военную службу молодых людей распределили по видам и родам войск, обеспечили военной формой одежды, многофункциональными персональными электронными картами и военными билетами.

При проведении мероприятий призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Автомобильная техника, на которой команды призывников отправляются со сборного пункта, предварительно обрабатывается спецраствором специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты.

Во всех призывных пунктах Астраханской области предусмотрены и организованы места для размещения призывников, определён порядок входа и выхода граждан в помещения военных комиссариатов, в том числе с использованием запасных и эвакуационных выходов с соблюдением установленных норм социальной дистанции. Приём молодого пополнения проводится с соблюдением превентивных санитарно-эпидемических мер. Новобранцы в обязательном порядке сдают тесты на наличие коронавирусной инфекции, а на время следования к местам прохождения военной службы обеспечиваются медицинскими масками.

Кроме того, военные комиссариаты и сборные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию. Также все призывники смогут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Астраханский сборный пункт начал выполнение мероприятий весеннего призыва с 1 апреля 2021 г. и продолжит до 15 июля 2021 г. Всего рамках весеннего 2021 года призыва из Астраханской области призовут на военную службу порядка 1200 человек.

Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев