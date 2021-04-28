Военнослужащие Каспийской флотилии провели первую тренировку парада Победы на главной площади г. Каспийска

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В Дагестане на главной площади города Каспийска состоялась первая репетиция парадных расчетов Махачкалинского гарнизона с прохождением военной техники соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл).

В тренировке приняли участие более 1 тыс. военнослужащих КФл и других силовых ведомств республики. Также была задействована военная техника: в составе механизированной колонны тренировались экипажи бронеавтомобилей «Тигр», реактивных систем залпового огня «Град-М», бронетранспортеров БТР-82А, автомобилей Урал-4320 с 120-мм минометом 2С12 «Сани», а также пусковых установок берегового ракетного комплекса «Бал».

Военнослужащие отработали строевые приёмы и слаженность действий при прохождении торжественным маршем в составе парадных коробок, а расчёты легендарных артиллерийских орудий ЗИС-3 выполнили стрельбу холостыми выстрелами с соблюдением временных интервалов между залпами. Важно отметить, что при подготовке к торжественным мероприятиям Дня Победы все военнослужащие-участники парада прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник-V».

Всего в параде Победы в г. Каспийске, который состоится на площади

В. И. Ленина примут участие порядка 1,5 тыс. человек, в составе механизированной колонны будет задействовано более 30 различных видов вооружения и военной техники.

Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев