Военнослужащие на Северном Кавказе и Закавказье подготовят к летнему периоду более 8 тыс. единиц техники

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Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе и Закавказье приступили к подготовке и переводу на летний режим эксплуатации более 8 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Вся техника пройдет ремонт в пунктах постоянной дислокации воинских частей 58-й армии ЮВО в Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и Южной Осетии.

В процессе работ будут применяться мобильные мастерские МТО-АТ, МТО-БТ, в состав которых входит свыше 20 видов специального оборудования для ремонта автомобильной и гусеничной техники. Возможности мобильных мастерских позволяют провести практически все виды работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту армейской техники различного назначения, бронетанкового вооружения, в том числе и в полевых условиях.

На каждой их штатной единице техники будет проделано до 50 технических операций, использовано около 230 т различных видов горюче-смазочных материалов.

Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев