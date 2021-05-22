Наша оборона

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Сергей Шойгу, на марафоне «Новое знание» рассказал о Знании и Вооруженных Силах Российской Федерации, уделив особое внимание современным переменам и тому, как Вооруженные Силы под твердым руководством верховного главнокомандующего и его (как министра обороны) следуют всем трендам 21 века:

«Нужна эффективная система образования, которую надо выстраивать по-новому, не разрушая старое. Конечно, нужна оптимизация в управлении. В чем она заключается: у нас есть возможность не только декларировать узкие места, но и расширять. Все в наших руках.

Если за забором Вооруженных Сил, сейчас многие обсуждают: «7 учебников истории, зачем они нужны в системе образования?», у нас взяли – провели конкурс, выбрали учебник, у нас один учебник истории и мы на эту тему не спорим. У нас понятный и ясный учебник истории, потому что здесь надо преподавать то, что говорит история нашей страны, а не то, чем обросла историческая наука.

Дальше пошло все, что связано с созданием единой электронной библиотеки, библиотечный фонд всех Вооруженных Сил. Мы этому большое внимание уделили, приобрели оборудование для оцифровки, а с учетом, что у нас есть открытая часть и закрытая, надо каким-то образом сделать, с одной стороны, доступной для того, кому она должна быть доступна, а с другой стороны, чтобы все это было оперативно.

Сейчас мы находимся от стадии ухода от больших портфелей с учебниками и тетрадками, занимаемся тем, чтобы у нас у всех слушателей был ноутбук, во многих учебных заведениях это уже сделано. Конечно есть сложности и трудности, но все это – решаемо».

Тесная интеграция Вооруженных Сил с научно-образовательной сферой за последнее время прозвучала не раз - в частности, на всероссийской научно-практической конференции «Военная подготовка студентов — новые возможности и перспективы».

Сама по себе «оборонка» четко обозначена Владимиром Путиным как один из локомотивов научно-технологического прорыва. Вкупе с заданием на диверсификацию продукции ОПК это должно стимулировать развитие исследований и разработок как в военной, так и в гражданской жизни.

Научные роты, военные учебные центры про гражданских вузах, а также военный технополис ЭРА, помимо традиционной научно-исследовательской инфраструктуры Минобороны - основные направления деятельности ведомства. Напомним, что за научную часть проектов в технополиса ЭРА отвечает Михаил Ковальчук.

В общем, свой День Рождения, с которым мы поздравляем Сергея Шойгу, он провёл в соответствии с трендами: в диалоге с молодёжью, презентуя системную стратегию в области исследований, разработок и подготовки кадров.

Источник: Телеграм-канал