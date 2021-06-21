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Как вы относитесь к службе в армии по призыву? 

61% опрошенных в недавнем опросе сказали, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии - и это самый высокий показатель за историю наблюдений (с 1997 года). Ещё 6 лет назад (в 2015) об этом говорили только 42% опрошенных.

 

С том, что служба в армии - это долг, который нужно отдать государству, согласились 23% опрошенных (это, кстати, самый низкий показатель за всю историю наблюдений), а о том, что службы нужно избегать любыми средствами, сказали только 12% (и это тоже самый низкий показатель в истории).

Интересно, кстати, как быстро произошло переключение: в 2015 42% говорили о "настоящих мужчинах" и 40% о "долге", сейчас их уже 61% и 23% соответственно.

В разрезе возраста, ожидаемо, о "настоящих мужчинах" говорят чаще всего представители старшего поколения, а избегать армии больше стремится молодёжь.

Источник: Телеграм-канал

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Категория: Новости / Военные новости

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