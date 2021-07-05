Зарубежные команды-участницы международного этапа конкурса групп спецназа «Зелёная тропа» прибыли на Кубань

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Военнослужащие, принимающие участие в международном этапе конкурса по полевой выучке среди разведывательных групп специального назначения «Зеленая тропа», прибыли на Кубань. В соревнованиях примут участие команды из Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

На военном аэродроме Центральный в Краснодаре был организован торжественный прием участников конкурса. Военнослужащих встретили караваем и солью в знак гостеприимства и радушия, прозвучали гимны стран участников конкурса.

На полигон Молькино, где пройдут соревнования, участников доставят на автобусах. По прибытии все военнослужащие пройдут медицинский осмотр, инструкторские занятия по порядку прохождения этапов конкурса, а затем приступят к тренировкам.

Торжественная церемония открытия Международного этапа конкурса «Зеленая тропа» состоится 02 июля.

Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев