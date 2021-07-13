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Страна готовится к дню ВМФ

Главный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам министра, "всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекаются свыше четырёх тысяч военнослужащих".

В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетят 48 самолётов и вертолётов, сообщил Шойгу.

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Категория: Новости / Военные новости

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