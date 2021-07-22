В УФСИН России по Краснодарскому краю прошли тактико-специальные учения

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По легенде учений в специальной операции по пресечению массовых беспорядков в ИК-2 отрабатывались действия сводного отряда УФСИН.

Автономный палаточный лагерь сводного отряда УФСИН развернули на полигоне неподалеку от поселка Двубратский Усть-Лабинского района Краснодарского края.

В учениях приняли участие сводные отделы всех учреждений уголовно-исполнительной системы края, ОСН(б) «Акула».

Согласно легенде в ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю начались массовые беспорядки среди осужденных. Меры, принятые администрацией учреждения по пресечению противоправных действий осужденных, оказались безрезультатными. Состав сводного отдела УФСИН края был поднят по сигналу «Шум». О случившемся были оповещены УФСИН, все взаимодействующие органы и прокуратура.

По прибытию сводного отдела к месту дислокации, руководителем учений было принято решение о проведении специальной операции по пресечению массовых беспорядков в учреждении. Спецоперация была проведена стремительно и завершилась в течение 15 минут. Войдя в колонию через КПП по пропуску транспортных средств, сотрудники сводного отдела и спецназа «Акула» блокировали район, где находились осужденные, учинившие беспорядки. Рассредоточив осужденных по группам, изъяли зачинщиков и активных участников. Организовали их конвоирование в один из следственных изоляторов края.

Основные цели мероприятия - проверка реальности расчетов сил и средств при возникновении чрезвычайных обстоятельств, обучение личного состава уголовно-исполнительной системы региона умелым и решительным действиям по пресечению массовых беспорядков, совершенствование навыков руководящего состава УФСИН и взаимодействующих органов в организации и проведении специальной операции по пресечению массовых беспорядков в учреждении.

В тактико-специальных учениях приняли участие руководители и личный состав уголовно-исполнительной системы края.

На заседании оперативного штаба были подробно рассмотрены и проанализированы действия всех служб и подразделений УФСИН России по Краснодарскому краю.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю