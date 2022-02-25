ДЕНЬ РУССКОГО ГНЕВА НАСТАЛ. ТРЕПЕЩИТЕ.

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Эдвард Чесноков @chesnokmedia — специально для Телеграм-канала ВЧК-ОГПУ высказал мысли вслух:

«У Божьего правосудия в запасе тысячелетия», — промолвил Умберто Эко лепестками «Имени Розы».

Всё началась не в 2014-м, когда на глазах всего мира сожгли женщин, стариков и подростков в Одессе, разорвали на части тела мать с ребёнком в Горловке, взорвали кондиционер в Луганской ОГА

— и ещё примерно 10 тысяч историй, о которых не будет слезинок у нетфликсинок, аватарок в фейсбуке, траурной подсветки на Эйфелевой башне — потому что им наплевать на всё, когда это не касается их; и даже когда это их касается, то им всё равно наплевать — смотри историю жертв урагана «Катрина» в Новом Орлеане-2005: базовый, на уровне кланового самосохранения, инстинкт, — защити своих; а о чём можно говорить с людьми, у которых нет даже базовых инстинктов?

Я люблю рассматривать политические события как отражение тайной борьбы за экономическое активы — но бы всё равно не стал утверждать, что всё началось в 2009-м, когда Сбербанк по рыночно-честным схемам попытался купить немецкую фирму «Опель», а получил от Мировой Жабы вжопель — хотя квакали: «забудьте об имперских амперах, взамен мы вас интегрируем в ВТО и другие мировые структуры, чтобы вместе зарабатывать деньги, ведь мы за свободную экономику» (оказалось — нет).

Можно сказать, что всё началось в 1999, когда мы узнали, что, оказывается, так можно: взрывать мосты, расстреливать с воздуха пассажирские поезда, пидарасить снарядами с обеднёнными ураном, из-за которых в Сербии до сих пор рождаются дети-уроды. Да: были Ценности Демократии, была Слезинка Ребёнка, был Устав ООН, была Нобелевская Премия, была Всеми Любимая Актриса Из Добрых Советских Фильмов Меджидовна-Ахеджакова, — оказалось, что нет ничего, и даже их «права сильного» тоже нет, а есть только виртуальные нули долговых расписок ФРС, брежневское мычание Байдена на фоне бегства Армии Свободного Мира из Кабула и статьи про постколониальный дискурс из студенческого журнала Высшей Школы Экономики, когда РУССКИХ ВОСЕМЬ ЛЕТ ПОДРЯД УБИВАЛИ и те даже не могли закричать: «Мы тут, Господи!»

Если бы я был злым человеком, то пожелал бы самой ужасающий смерти всем: тем, кто отжимал на Украине здания православных церквей в девяностые (это было — забыли?), тем, кто скакал на Майдане и тем, кто взнуздывал скакунов; тем, кто годы и годы всё пил кровь и пил нашу кровь, пока серая самореплицирующаяся слизь расползалась по флагам наших отцов (вот языковые патрули в Казахстане, вот нацянальные актывысты, пишущие доносы с требованием писать на билетах в боброуйском автобусе не по-русски, а по-белорусски).

Но русские, как известно, — добрые люди; и, в конце концов, я как верующий человек убеждён, что после физической смерти бессмертная душа воплотится в новом обличье, и если в своём земном пути душа не получит нравственного развития, то останется зацикленной в том же колесе Сансары; грубо говоря: помер Адольф Эйхман — родился организатор медиа-русоцида Антон Долин; только и всего. А что нужно для нравственного развития? Пройти через физические испытания, конечно.

Но, в общем-то, никакого наказания никому не будет; и, думаю, скоро мы увидим Зеленского в качестве почётного гостя «Вечернего Урганта», а также Законно Избранного Президента Порошенко, просящего зарезервировать в Консолидированном Бюджете РФ на 2023 год Защищённую Статью на издание газет на украинском языке, потому что без госфинансирования они безнадёжно убыточны.

И всё это не хорошо и не плохо — это такой же факт, как Болгария, перешедшая в антироссийский лагерь на другой день после освобождения Россией в 1878; значит ли это, что с учётом негативного опыта, нам не следовало освобождать Софию в 1944?

Поэтому — успокойся, отключись от потока новостей, глубоко вдохни влажный весенний воздух: сегодня мы — лучшие. Лёгкой прогулки не будет — будет ОЧЕНЬ тяжело. Но, в общем, и нашим дедам в Париже или Берлине тоже было непросто. У каждого поколения есть своя Великая Война — и вот начинается (только лишь начинается) наша.