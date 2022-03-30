 ДОНЕЦК ЗАВТРА И СЕГОДНЯ | ДОНЕЦК ЖДЁТ ТЕБЯ

/Военные новости/

Завтра дети пойдут в первый класс, влюблённые пары будут гулять в парке, дедушки будут играть в домино, а бабушки нянчить внуков.

Завтра выпускники будут встречать рассвет, ты проснёшься свободным, ты будешь счастлив…

Но, это будет завтра!

А сегодня нужно сделать все чтобы не гибли дети от украинских нацистов, чтобы их снаряды не разрывались на наших улицах, чтобы никто не боялся говорить на родном языке…

Чтобы завтра тебе не было стыдно…

И завтра, наконец, настало.

Внеси свой вклад в общее дело Победы!

Встань вместе с защитниками Республики, врачами, шахтёрами, учителями, рабочими.

Борись за своё завтра!

Иначе завтра может не наступить никогда…

Завтра зависит только от тебя!