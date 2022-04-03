/Военные новости/

Высокопоставленным украинским военным заочно предъявлены обвинения в геноциде русскоязычного населения на Донбассе

Следственный комитет России продолжает расследовать преступления, совершенные украинскими военными и националистами в отношении мирного населения Луганской и Донецкой народных республик.

 

На основе собранных доказательств заочно предъявлены обвинения фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. Так, в дополнение к ранее предъявленному обвинению по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны ), 22 лицам заочно предъявлены обвинения в геноциде гражданского русскоязычного населения (ст. 357 УК РФ).

Источник: https://sledcom.ru/news/item/1670050

Просмотров: 299 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Врач предупредил об опасности успокоительных

Прокуратура города Новороссийска направила в суд уголовное дело в отношении сотрудника полиции

Сколько пельменей можно съедать за день?

Стартовал приём заявок на Всероссийскую спартакиаду допризывной казачьей молодёжи

В развитии темы о происходящих в России и на Украине событиях