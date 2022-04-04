Главное за день

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Минобороны России опровергло обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области. Свидетельства преступлений в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения.

Все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, за то время, что Буча находилась под контролем российских войск, «ни один местный житель не пострадал».

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. С данных объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях. В результате удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ ударными вертолетами Ка-52 ВКС России, видео работы специалистов подразделений связи и военных инженеров.

За сутки проведено более 15 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передано 330 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

В России продолжаются акции поддержки военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции.

Сила V правде. Доказываем это каждым днем.

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