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Под промзоной "Азовсталь", принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, предположительно внебрачному сыну бывшего президента Украины Кучмы, находятся 24 км туннелей на глубине до 30 метров.

Там же находится секретный объект НАТО PIT-404- и секретная биолаборатория НАТО с биологическим оружием. На объекте PIT-404- заблокированы офицеры НАТО.

Туннели снабжены бункерной системой с броневой защитой.

Внутри находятся порядка 240 иностранцев, среди которых офицеры НАТО и Французского Иностранного Легиона, а также персонал биолаборатории. Их охрана, финансировавшаяся Ахметовым, насчитывает до 3000 человек.

Биолаборатория под заводом "Азовсталь" в Мариуполе на так называемом объекте PIT-404- построена и эксплуатировалась компанией Metabiota, связанной с Хантером Байденом, Ринатом Ахметовым и Владимиром Зеленским.

В лабораториях этого объекта велись испытания по созданию биооружия. Тысячи жителей Мариуполя стали "подопытными кроликами" в этих страшных испытаниях. И в этих бесчеловечных опытах принимали участие в основном западные "специалисты".

Офицеры разведки и специальных операций Франции не смогли вывезти своих сослуживцев из Мариуполя. Вот почему Макрон так часто звонил в Кремль и просил "гуманитарные коридоры".

Некоторые офицеры французской разведки погибли во время спасательной операции. Глава французской разведки Эрик Видо 31 марта 2022 года был уволен за неудачи разведки Франции в войне на Украине.

В подземельях Азовстали сейчас заблокированы офицеры из США, Канады, Германии, Франции, Италии, Турции, Швеции, Польши и Греции. Американский генерал-лейтенант Роджер Клотье, захваченный Народой Милицией ДНР в плен на днях из сбитого вертолёта, был отслежен ГРУ ГШ и СВР России в Мариуполе по результатам внешнего наблюдения за его любовницей на территории Турции в Измире.

Гражданка Украины, известная разведке как Klute, всегда сопровождала генерала в качестве походной жены, доверенного лица и переводчицы. Как только поступила информация, что эта дама приехала в Мариуполь, Россия начала военную операцию и заблокировала город.

Источник: Телеграм