Полк «Азов», что уже очевидно, будет уничтожен в Мариуполе

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Сдаваться эти люди не намерены, а брать их в плен тоже желанием никто не горит. После всего, что случилось с 2014 года, самопровозглашенным эсэсовцам не приходится рассчитывать на сантименты.

В лучшем случае на риторический вопрос «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?», тем более, что ударную силу штурмующих составляют подразделения даже не Российской армии, а Донецкой республики.

«Азов» успел заслужить совершенно очевидную репутацию за время войны. Это головорезы, это неонацисты, это люди, ценящие чужую жизнь в плевок. Однако Украина – это страна культа мертвых героев, и на наших глазах создается новый. Из Мариуполя теперь будут лепить Ронсеваль и Брестскую крепость. Создавать культы на Украине умеют. Конечно, «Азов» упорный противник, безжалостный противник. Именно «Азов» занял Мариуполь в 2014 году, и именно солдаты этой части ответственны за совершенные в городе преступления. Разумеется, эти люди заслужили свой гроб.

Этому вампиру возможно и необходимо забить осиновый кол в могилу. Дать возможность сделать героев из душегубов и пытчиков было бы безответственно и глупо. Самый очевидный способ – он же самый простой. Рассказать в подробностях, правдиво и убедительно, чем занимались солдаты и офицеры «Азова», с 2014 года по сей день...

Триста зигующих спартанцев. Культ «Азова» должен быть разрушен. Нужно не позволить слепить из неонацистов, палачей и убийц эпических героев - новый текст Евгения Норина

Источник: https://readovka.space/azov