Депутат Госдумы Иван Демченко: Бессмертный полк объединяет тех, кто дорожит своей историей и хранит Память

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На фоне переписывания истории и запрета проведения в ряде стран мероприятий, связанных с Днем Победы – 9 мая, депутат госдумы Иван Демченко рассказал, что для России этот праздник является святым и не смотря ни на что, его будут отмечать.

«На фоне переписывания истории и издания нацистких учебников для детей Украины нет ничего удивительного в том, что в ряде стран Бессмертный полк не будет проведен – например, сейм Латвии принял закон, который запрещает проведение Дня Победы. В России дата 9 Мая — священна. В строю Бессмертного полка в этот день идут все, кто дорожит историей своей семьи и гордится подвигом Советского народа. Тем, кто не сможет отдать дань Памяти в странах, решивших перечеркнуть прошлое, помощь окажут наши «Волонтеры Победы», — рассказал Иван Демченко.

Источник: https://obzor.io/2022/04/15/deputat-gosdumy-ivan-demchenko-bessmertnyj-polk-obedinyaet-tex-kto-dorozhit-svoej-istoriej-i-xranit-pamyat-80040/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D