О новом этапе СВО

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В ближайшее время будет закончена подготовка к максимальному форсированию специальной военной операции на Украине. Об этом свидетельствует ряд внешне разрозненных и не связанных между собой событий.

1. Вскользь брошенная Президентом фраза «мы по-настоящему еще и не начинали» (воевать на Украине) отражает его управленческо-организационную логику, подтвержденную многочисленными примерами за весь период его нахождения у власти. Первоначальный план мгновенно взять Киев, поставив «детский мат» киевскому режиму по многим причинам не удался. Потому, в соответствии с психологией дзюдо началось выматывание противника с постепенной системной и комплексной подготовкой — от наращивания экономической и технологической независимости от враждебных союзов до подготовки и укрепления ударных группировок — чтобы быстро и максимально бескровно разгромить ВСУ, денационализировать освобожденные территории и установить нейтрально-дружественный режим по итогам спецоперации.

2. В соответствии с этими установками правительство активизировало деятельность по диверсификации экспортно-импортных поставок, организации параллельного импорта, одновременно наращивая инвестиции в реальный сектор и перекрыв или ограничив вывод валюты и вывоз необходимого для ОПК сырья. В настоящий момент по потребительским товарам и продовольствию фактически зависимости от внешних закупок нет, через третьи-четвертые страны поступает критический импорт.

3. На пятничном заседании Госдума в закрытом режиме рассмотрела законопроекты, суть которых — создать юридическую основу, чтобы расширить полномочия спецслужб и обеспечить им свободу действий в условиях СВО.

4. Армия готова к наступлению, о чем косвенно свидетельствует недавняя двухдневная поездка Шойгу по линейным частям и его непривычно жесткие установки на активные наступательные действия, и выделение дополнительных ресурсов для поощрения наиболее успешных командиров и личного состава.

5. Кадровые перестановки имеют ярко выраженную направленность на укрепление обороноспособности с первоочередной задачей свести к минимуму зависимость производства БПЛА, авиации, танков и пр., наращивая отечественные поставки, либо прибегая к негласным закупкам за рубежом. Мантуров в выступлении в Госдуме высказался о своем понимании этих процессов как «импортоопережение». Борисов, проведя первое заседание в Роскосмосе обозначил приоритетом военную составляющую космической деятельности.

6. Сегодня Россия, ДНР и ЛНР контролируют около 20% украинской территории с населением примерно 6 млн человек. Планируемое расширение в ближайшее время до 40-45% с 12-15 млн проживающих требует немедленной работы с целью комплексно адаптировать новые области, проведя в них административно-управленческую реформу и встроив экономику, образование, культуру, медицину в российские базовые государственные системы. Пока бюджетные затраты и вмененные обязательства олигархических корпораций на эти цели оцениваются в 700 млрд-1 трлн руб. Подготовка к воссоединению после освобождения столь обширных территорий беспрецедентна и требует небыстрой разработки комплекса юридических нормативов.

7. Вероятная военно-стратегическая задача нового этапа СВО прогнозировалась давно — выйти на рубежи Харьков- Запорожье-Николаев-Одесса к ПМР по дуге вдоль черноморского побережья, одновременно отделив левобережную Украину и создав плацдармы для дальнейшего продвижения в направлении Днепропетровск- Киев.

Такая конфигурация предопределена историческим правом России на эти земли и геополитическими приоритетами сдерживания НАТО со стратегически выгодных плацдармов. Нынешний военно-экономический потенциал России по расчетам экспертов РИСИ позволяет осуществить полностью или частично эту операцию в течение 2-2,5 месяцев.

Источник: Телеграм-канал