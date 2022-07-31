Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил своих земляков с Днем Военно-Морского флота!

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«День Военно-Морского флота - это дань Памяти морским победам России и символ веры в силу государства. Флот - одна из основ оборонной мощи страны.

Военные моряки всегда являлись образцами мужества, отваги, самоотверженности и верности своему Отечеству.

В этот день мы чтим всех, кто оберегал Отечество на морских и океанских просторах и благодарим защитников, которые куют славу военно-морского флота сегодня.

Поздравляю всех матросов и мичманов, офицеров и адмиралов, ветеранов флота с праздником!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, достижений на благо Отечества и мирного неба!

Депутат Госдумы Иван Демченко»