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Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил своих земляков с Днем Военно-Морского флота!

«День Военно-Морского флота - это дань Памяти морским победам России и символ веры в силу государства. Флот - одна из основ оборонной мощи страны. 
Военные моряки всегда являлись образцами мужества, отваги, самоотверженности и верности своему Отечеству.
В этот день мы чтим всех, кто оберегал Отечество на морских и океанских просторах и благодарим защитников, которые куют славу военно-морского флота сегодня.
Поздравляю всех матросов и мичманов, офицеров и адмиралов, ветеранов флота с праздником!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, достижений на благо Отечества и мирного неба!
Депутат Госдумы Иван Демченко»
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Категория: Новости / Военные новости

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