Депутат Госдумы Иван Демченко: патриотическое движение на Кубани развивается

/Военные новости/

Благотворительный марафон «Все для Победы» объединил неравнодушных жителей Темрюкского района. Организатором выступило районное казачье общество при поддержке общественников, районной администрации и организационного комитета «Победа».

В рамках акции в районном Доме культуры волонтеры раздают ленточки триколор и продают всем желающим билеты на благотворительный концерт. Все собранные средства будут переданы в поддержку нашим землякам – участникам спецоперации.

Акция завершилась благотворительным концертом, который прошел в районном Доме культуры.

- Помощь, которую сегодня оказывают соотечественникам наши земляки, очень важна. Благотворительная акция объединит творческих темрючан и патриотов, которые готовы поддержать тех, кто нуждается в опоре, - прокомментировал Иван Иванович.

Марафон собрал более 430000 рублей в помощь участникам СВО.

#командаДемченко #ГосДума