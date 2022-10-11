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Депутат Госдумы Иван Демченко: в военкоматы направлена информация о категориях граждан, для которых предоставляется отсрочка
Как сообщил депутат Госдумы Иван Демченко, Генштаб ВС РФ разослал указания в военкоматы с описанием категорий граждан, кому предоставляется отсрочка, в связи с внесёнными изменениями.
К уже указанным в нормативных документах добавились:
- Граждане, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Минобороны скорректировали правила, сократив количество детей, требуемых для отсрочки, с 4 до 3.
- Граждане, имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет.
- Граждане, имеющие детей с паллиативным статусом или трех детей, один из которых инвалид.
"Оперативные штабы мобилизации работают в режиме повышенной готовности. В случае, если есть вопросы, касающиеся призыва, необходимо обратиться на краевую горячую линию 122," - прокомментировал Иван Иванович.
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