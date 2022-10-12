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Депутат Госдумы Иван Демченко: обращения по вопросам мобилизации решаются оперативно…

В приемную депутата Госдумы Ивана Демченко в Славянском районе поступило 9 обращений жителей по вопросам мобилизации.

- Каждый вопрос требует индивидуального подхода в связи с особым положением семей мобилизованных. Поручил главам муниципалитетов держать на особом контроле решение проблем семей военнослужащих, - прокомментировал Иван Иванович. 

Вопросы касаются предоставления льготных каникул, законности мобилизации, предоставления отсрочки, либо помощи семье  мобилизованного.

По каждому вопросу помощники депутата  и специалисты  консультируют во взаимодействии с представителями военкоматов.

Один из часто задаваемые вопросов-денежные  выплаты мобилизованным. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева выплаты мобилизованным в Краснодарском крае уже начались.

Помимо основного довольствия, мобилизованные получат единоразовые выплаты- 100 тыс.руб.  

Они положены людям, которые получили повестки и отбыли в воинские части. 

Материальную помощь оказывают в беззаявительном порядке на основании списков, представленных военным комиссариатом в минтруда края. 

Согласно утвержденному порядку, сведения от военкоматов о мобилизованных жителях, в том числе реквизиты открытых в банковских организациях счетах, на которые предстоит перечислить средства, должны поступить в течение двух рабочих дней в краевой минтруд. Затем в течение двух рабочих дней информация поступает в управление соцзащиты.  

После этого в течение двух рабочих дней управление соцзащиты назначает и производит выплату. В случае обнаружения ошибок в списках информация в течение двух рабочих дней уточняется в военном комиссариате.

Для получения оперативной достоверной информации создана горячая линия 122

Также для этих целей задействован официальный ресурс Правительства «Объясняем.рф».

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Категория: Новости / Военные новости

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