Депутат Госдумы Иван Демченко: консультационную помощь мобилизованным и их семьям оказывают оперативно...

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В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко проконтролировал работу с обращениями граждан в общественных приёмных по вопросам мобилизации.

В Крымском районе принято 10 человек, семьи которых коснулась мобилизация.

В каждой семье ситуация индивидуальная: сохранение рабочего места, содержание иждивенцев, а также уточнение данных по мобилизованным.

Жительница хутора Новоукраинского обратилась за помощью по уточнению данных сына, призванного в ряды Российской армии, и включению его в списки на получение мер поддержки из регионального бюджета.

Помощник депутата Наталья Дуброва совместно с военным комиссаром города Крымска и Крымского района Дмитрием Багаевым оперативно провели сверку и данные молодого человека были включены в реестр на перечисление средств.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность индивидуального подхода к решению проблем семей военнослужащих.

#командаДемченко #ГосДума