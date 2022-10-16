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Депутат Госдумы Иван Демченко: консультационную помощь мобилизованным и их семьям оказывают оперативно...

В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко проконтролировал работу с обращениями граждан в общественных приёмных по вопросам мобилизации.

В Крымском районе принято  10 человек, семьи которых коснулась мобилизация.

 

В каждой семье ситуация индивидуальная: сохранение рабочего места, содержание иждивенцев, а также уточнение данных по мобилизованным.

Жительница хутора Новоукраинского обратилась за помощью по уточнению данных сына, призванного в ряды Российской армии, и включению его в списки на получение мер поддержки из регионального бюджета.

Помощник депутата Наталья Дуброва совместно с военным комиссаром города Крымска и Крымского района Дмитрием Багаевым оперативно провели сверку и данные молодого человека были включены в реестр на перечисление средств.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность индивидуального подхода к решению проблем семей военнослужащих.

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Категория: Новости / Военные новости

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