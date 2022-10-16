Депутат Госдумы Иван Демченко: консультационную помощь мобилизованным и их семьям оказывают оперативно...
В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко проконтролировал работу с обращениями граждан в общественных приёмных по вопросам мобилизации.
В Крымском районе принято 10 человек, семьи которых коснулась мобилизация.
В каждой семье ситуация индивидуальная: сохранение рабочего места, содержание иждивенцев, а также уточнение данных по мобилизованным.
Жительница хутора Новоукраинского обратилась за помощью по уточнению данных сына, призванного в ряды Российской армии, и включению его в списки на получение мер поддержки из регионального бюджета.
Помощник депутата Наталья Дуброва совместно с военным комиссаром города Крымска и Крымского района Дмитрием Багаевым оперативно провели сверку и данные молодого человека были включены в реестр на перечисление средств.
Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность индивидуального подхода к решению проблем семей военнослужащих.
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