Депутат Госдумы Иван Демченко: внимание семьям мобилизованных...
В приёмные депутата Госдумы Ивана Демченко в муниципалитетах за помощью обращаются семьи мобилизованных.
В Славянском районе обратилось 15 семей. Вопросы у семей военнослужащих разные: оказание социально-бытовой помощи, разъяснение мер социальной поддержки, внесение данных в базы.
Каждый вопрос берётся на контроль депутата и решается индивидуально.
Так, оказана помощь семье мобилизованного Дмитрия Ш. - в домовладение завезены дрова.
Военнослужащему из Славянска-на-Кубани оказана помощь в исправлении персональных данных в базе для получения единовременной выплаты.
Телефоны общественных приёмных депутата Госдумы
Абинский район: +7 (988) 347-85-51
Крымский район: +7 (988) 348-25-91
Славянский район: +7 (988) 347-87-67
Темрюкский район: +7 (988) 348-87-84
г.-к. Анапа: +7 (988) 348-92-54
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