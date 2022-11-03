Депутат Госдумы Иван Демченко: внимание семьям мобилизованных...

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В приёмные депутата Госдумы Ивана Демченко в муниципалитетах за помощью обращаются семьи мобилизованных.

В Славянском районе обратилось 15 семей. Вопросы у семей военнослужащих разные: оказание социально-бытовой помощи, разъяснение мер социальной поддержки, внесение данных в базы.

Каждый вопрос берётся на контроль депутата и решается индивидуально.

Так, оказана помощь семье мобилизованного Дмитрия Ш. - в домовладение завезены дрова.

Военнослужащему из Славянска-на-Кубани оказана помощь в исправлении персональных данных в базе для получения единовременной выплаты.

Телефоны общественных приёмных депутата Госдумы

Абинский район: +7 (988) 347-85-51

Крымский район: +7 (988) 348-25-91

Славянский район: +7 (988) 347-87-67

Темрюкский район: +7 (988) 348-87-84

г.-к. Анапа: +7 (988) 348-92-54

#командаДемченко #ГосДума