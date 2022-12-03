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Депутат Госдумы Иван Демченко: анапский проект «Люди Победы» будет реализован во всех муниципалитетах округа

Проведение патриотических мероприятий  проекта «Люди Победы» обсуждено на встрече актива депутата Госдумы Ивана Демченко в Анапе.

По поручению Ивана Ивановича встречи ветеранов локальных воин с учащимися школ должны быть проведены во всех муниципалитетах Славянского избирательного округа.

О положительном опыте реализации проекта «Люди Победы» рассказал его руководитель Василий Черниенко.

Те, кто не понаслышке знает, о военных действиях, о боевой технике и защите Отечества, проводят для ребят мастер-классы и вместе собирают модели техники.

Каждый участник получает собранную своими руками «Катюшу» или другой образец нашего оружия Победы и имеет возможность поговорить с ветеранами боевых действий.

Для реализации этого проекта Иван Демченко приобрёл оргтехнику и передал инициаторам проекта. В новом году учащиеся из пяти муниципалитетов смогут стать участниками проекта «Люди Победы», получившего грант губернатора Краснодарского края. Механизм реализации определён.

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Категория: Новости / Военные новости

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