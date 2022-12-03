Депутат Госдумы Иван Демченко: анапский проект «Люди Победы» будет реализован во всех муниципалитетах округа
Проведение патриотических мероприятий проекта «Люди Победы» обсуждено на встрече актива депутата Госдумы Ивана Демченко в Анапе.
По поручению Ивана Ивановича встречи ветеранов локальных воин с учащимися школ должны быть проведены во всех муниципалитетах Славянского избирательного округа.
О положительном опыте реализации проекта «Люди Победы» рассказал его руководитель Василий Черниенко.
Те, кто не понаслышке знает, о военных действиях, о боевой технике и защите Отечества, проводят для ребят мастер-классы и вместе собирают модели техники.
Каждый участник получает собранную своими руками «Катюшу» или другой образец нашего оружия Победы и имеет возможность поговорить с ветеранами боевых действий.
Для реализации этого проекта Иван Демченко приобрёл оргтехнику и передал инициаторам проекта. В новом году учащиеся из пяти муниципалитетов смогут стать участниками проекта «Люди Победы», получившего грант губернатора Краснодарского края. Механизм реализации определён.
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