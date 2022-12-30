Новогодний праздник для детей мобилизованных солдат провели в Анапе

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В рамках региональной недели в доме культуры станицы Анапской состоялось новогоднее представление.

На него были приглашены дети и жены более чем 30 мобилизованных жителей города-курорта.

На сцене ДК развернулось театрализованное представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями русских народных сказок. Затем ребятам приготовили праздничные конкурсы и сладкий стол. Каждый юный гость получил вкусный подарок.

А организовали этот праздник депутат Госдумы Иван Демченко и анапские «единороссы». Об этом пишет газета «Анапское Черноморье».

«Мы сочли своим долгом поддержать семьи анапских парней, которые в настоящее время отстаивают интересы нашей Родины в зоне военной спецоперации. Будем и впредь помогать родным и близким мобилизованных земляков», – секретарь исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Пономарев.