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Депутат Госдумы Иван Демченко: любая поддержка бойцов - это вклад в Победу!

В общественной приемной депутата Госдумы Ивана Демченко в Славянском районе ведется  работа по оказанию помощи военнослужащим и их семьям.

Здесь не только принимают заявителей с обращениями, но и собирают гуманитарную помощь для отправки бойцам.

Также была организована «Новогодняя почта для бойцов СВО».

Детские письма, рисунки с пожеланиями Победы и скорейшего возвращения домой на территорию Запорожья  доставили члены Славянской  районной Всероссийской общественной организации «Боевое братство».

В посылках - тёплые вещи, продукты, питьевая вода, горелки и газовые баллоны, элементы экипировки, и конечно, детские письма, написанные с любовью и трепетом.

Депутат Госдумы Иван Демченко уверен, что любая поддержка поднимает  боевой дух бойцов на передовой. 

- Бойцы знают, что их ждут, ими гордятся. Это, в свою очередь, дает им силы для новых подвигов и побед, - прокомментировал Иван Демченко.

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Категория: Новости / Военные новости

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