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Депутат Госдумы Иван Демченко: создавать настроение для детей не только в праздники...
Особое внимание в дни праздников - ребятам из семей участников СВО. В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность сохранения новогоднего настроения у ребят, чьи родители мобилизованы.
Кирилл С. из города-курорта Анапы этот Новый год встретил без папы. Александр С. погиб 21 декабря, исполняя свой воинский долг.
Депутат Госдумы Иван Демченко передал в семью подарок для мальчика.
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