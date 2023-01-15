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Депутат Госдумы Иван Демченко: создавать настроение для детей не только в праздники...

Особое внимание в дни праздников - ребятам из семей участников СВО. В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность сохранения новогоднего настроения у ребят, чьи родители мобилизованы.

 

Кирилл С. из города-курорта Анапы этот Новый год встретил без папы. Александр С. погиб 21 декабря, исполняя свой воинский долг.

Депутат Госдумы Иван Демченко передал в семью подарок для мальчика.

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Категория: Новости / Военные новости

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