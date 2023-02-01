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«Феечки СВО» сшили 550 теплых изделий для фронта за две недели

Эта организация из неравнодушных женщин образовалась в декабре. В нее входят более 50 феечек, в том числе 9 мастериц, которые шьют для солдат балаклавы, теплые шапки, варежки, термобелье, белье и подушки для госпиталей.

Также они изготавливают окопные свечи.

Сегодня с участницами организации встретились исполнительный секретарь Анапского отделения «Единой России» Владимир Пономарев и депутат Совета города-курорта Светлана Хижняк. Также они передали материальную помощь для раненого супруга одной из мастериц.

Инициативу анапчанок поддержал депутат Госдумы Иван Демченко:

«Любая поддержка бойцов – это вклад в Победу! Бойцы знают, что их ждут, ими гордятся. Это дает им силы для новых подвигов и побед».

На встрече феечки рассказали, что за последние две недели они сшили и передали на передовую более 550 теплых изделий. При поддержке АИТ будет закуплено 60 метров флиса, из которого планируется сшить 30-35 весенних комплектов термобелья.

Источник: @газета«Анапское Черноморье»

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Категория: Новости / Военные новости

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