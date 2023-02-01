Депутат Госдумы Иван Демченко: интересы участников СВО должны быть учтены…

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Как сообщил депутат Госдумы Иван Демченко, внесено предложение дополнить перечень причин инвалидности пунктом «вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании».

Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Как прокомментировал Иван Иванович, это позволит добровольцам, признанным инвалидами, воспользоваться мерами поддержки государства.