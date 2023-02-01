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Депутат Госдумы Иван Демченко: интересы участников СВО должны быть учтены…
Как сообщил депутат Госдумы Иван Демченко, внесено предложение дополнить перечень причин инвалидности пунктом «вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании».
Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Как прокомментировал Иван Иванович, это позволит добровольцам, признанным инвалидами, воспользоваться мерами поддержки государства.
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