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Депутат Госдумы Иван Демченко: гордимся бойцами Советской армии, одержавшими Победу в Сталинградской битве!

В этот день в 1943 году завершилась Сталинградская битва.

200 дней и ночей сражались за Родину советские солдаты.

 

Депутат Госдумы Иван Демченко в ходе региональной недели напомнил о важности проведения в муниципалитетах мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Сталинградской битве.

 ? Помнить уроки истории и не допускать забвения подвигов наших предков. На фоне навязывания чуждых нам жизненных принципов, мы должны оставаться верными своим исконным традициям и быть единым сильным народом. Это - главная тема разговора на уроках мужества в образовательных учреждениях, - прокомментировал Иван Иванович.

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Категория: Новости / Военные новости

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