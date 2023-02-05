Госдумы Иван Демченко: каждый вносит вклад в общую Победу, помогая нашим бойцам!
Очередная партия помощи направлена в зону проведения специальной военной операции.
Техника и снаряжение, приобретенные депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» Иваном Демченко за личные средства, переданы в 7 гвардейскую Десантно-штурмовую дивизию и казачьим формированиям, которые сейчас находятся на передовой.
С первых дней проведения специальной военной операции Иван Демченко оказывает помощь армии и отрядам казаков.
Передавая технику Иван Иванович, отмечает, что поддержка всех кубанцев дает возможность приближать нашу Победу.
Казаки не раз показывали свою отвагу и доблесть, защищая границы государства. Это подтверждает атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый, который уверен: братья-казаки справятся.
Поставка помощи от депутата Госдумы Ивана Демченко будет продолжена.
Уже закуплены продукты питания, медикаменты, средства гигиены. В течение нескольких дней гуманитарный груз будет направлен нашим бойцам, находящимся за ленточкой.
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