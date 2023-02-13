Депутат Госдумы Иван Демченко: вместе поможем фронту!

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Депутат Госдумы Иван Демченко передал анапским солдатам сто спальных мешков и десять печей «буржуек».

Гуманитарные грузы направлены в анапский артиллерийский полк и ребятам, которые после отпуска направятся снова в зону боевых действий и передадут теплые посылки землякам.

В нынешней ситуации и печки, и спальные мешки крайне необходимы для наших парней на передовой. И хорошо, что сегодня есть много людей, которые помогают нашей армии. Выражаем благодарность Ивану Ивановичу от всего личного состава, офицеров и прапорщиков нашего артполка. Победа будет за нами!, – передал от имени сослуживцев представитель полка.

Депутат Иван Демченко будет продолжать помогать личными средствами землякам, находящимся в зоне СВО.