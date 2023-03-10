Победа будет за нами!

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С первых дней проведения специальной военной операции Иван Демченко оказывает помощь армии, отрядам казаков, жителям ДНР и ЛНР, семьям мобилизованных.

Читатель газеты «Восход» задал вопрос: чем именно Депутат Госдумы Иван Демченко помогает военнослужащим? Рассказываем…

24 февраля исполнился ровно год с начала специальной военной операции на Украине. Жители нашей страны сплотились для решения общих задач, связанных с СВО, неравнодушные россияне объединились и направили все силы, чтобы помочь как солдатам, находящимся на передовой, так и тем, кто остался в тылу.

Иван Демченко с первого дня СВО включился в организацию помощи военнослужащим, казачьим отрядам, семьям мобилизованных.

Конечно, работа ведется в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина.

Иван Иванович работает совместно с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и тесно взаимодействует с Кубанским казачьим войском и Таманским казачьим отделом.

Также держит связь с казачьими добровольческими отрядами «Барс-11», «Барс-13» и «Барс-16», с воинскими частями – 7-й гвардейской десантно-штурмовой и 150-й мотострелковой дивизиями.

Благодаря активности депутата, в зону боевых действий уже передано: 1000 спальных мешков, 500 комплектов теплой полевой формы: верхняя одежда, термобелье, сапоги, берцы, балаклавы.

Также в зону СВО направлены гуманитарные грузы: 1 тонна медикаментов, 40 тонн продуктов питания, средства личной гигиены, более 100 куб.м. дров.

Для формирования ремонтной базы по поручению парламентария направлен полный КамАЗ запчастей, комплектующих и инструментов для ремонта тяжелой техники.

Оказана помощь казачеству на 28,6 млн рублей: 100 шт. военной экипировки, рации, электростанции, защитные противоосколочные очки.

Без внимания не остались и семьи казаков-добровольцев: по 30 тысяч рублей получили 92 семьи.

Чтобы наши бойцы были лучше подготовлены и технически оснащены, благодаря Ивану Демченко в зону проведения СВО передано 40 квадрокоптеров с тепловизорами, 40 печей «буржуек», автомобили УАЗы «Патриот», УАЗы «Буханка», ВАЗы «Нива» и реанимобиль, оборудованный для перевозки раненных с передовой.

К слову, на транспорте, перед тем, как его передают военнослужащим, волонтеры-добровольцы усиливают защиту стальными пластинами, что защищает бойцов, например, при попадании на мину.

Мы пообщались с добровольцами и военнослужащими, которым депутат оказал помощь.

Как рассказал один из добровольцев, Иван Иванович передал на передовую топовые модели дронов стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей, оснащенные тепловизорами, а также чугунные буржуйки, изготовленные на Екатеринбургском металлургическом заводе. Это вклад, который каждый вносит по силе своих возможностей. Ребята будут очень рады!

И жители Славянского избирательного округа, в который входят 5 муниципалитета: Абинский, Крымский, Темрюкский, Славянский районы и город-курорт Анапа, стараются помогать участникам СВО всеми возможными способами. Так, в Анапе появилась команда женщин, которая начала шить для солдат теплые вещи – «Феечки СВО».

Они уже изготовили и отправили на фронт более 800 изделий: толстовок, балаклав, термобелья, шапок и снудов. Для них по поручению Ивана Ивановича приобретено 6 швейных машин, 6 оверлоков и 10 рулонов ткани на 400 тысяч рублей.

Депутат Госдумы откликается и на просьбы военкоматов, недавно оказал финансовую помощь для ремонта военного комиссариата Абинского и Северского районов.

Не остаются без поддержки и люди, пострадавшие вследствие военных действий на территории Украины. У нас в крови заложено – если человек в беде, надо ему обязательно помочь. Поэтому по инициативе Ивана Ивановича жителям города Херсона отправлено 60 тонн гуманитарного груза – продуктов питания.

По инициативе депутата Госдумы помощь оказывается не только тем, кто на передовой, но и тем, кто остался в тылу без поддержки мужей, отцов или сыновей.