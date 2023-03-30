Депутат Госдумы Иван Демченко: хранить Память о Героях - наш долг перед Отечеством!

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Совет ветеранов Крымского района обратился в общественную приемную депутата Госдумы Ивана Демченко за помощью.

При обследовании захоронений участников Великой Отечественной войны ветераны обнаружили, что один из памятников поврежден.

Разрушена могила ветерана Великой Отечественной войны Шияновой Александры Алексеевны, награждённой орденом Великой Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За Победу над Германией в войне 1941 – 1945 годов».

У Александры Алексеевны, к сожалению, не осталось родственников. За могилой ухаживают члены Совета ветеранов.

Иван Иванович откликнулся на просьбу ветеранов и выделил средства на установку нового надгробия.

Памятник уже заказан и будет установлен на следующей неделе.