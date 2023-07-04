Депутат Госдумы Иван Демченко: связь с бойцами - важная непрерываемая нить!

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В Доме Культуры станицы Анапской состоялось мероприятие в честь Дня ветеранов боевых действий

Оно было организовано автономной некоммерческой организацией «Позывной – культурные люди» и централизованной клубной системой «Анапская».

? По инициативе Команды Демченко пригласили представителей общественных организаций «Время быть вместе», «Феечки СВО», группа «Посылка солдату» Анапа, «Инвалиды войны», чтобы объединить всех, кто поддерживает сегодня наших бойцов», – сообщила помощник депутата Госдумы Ивана Демченко Светлана Хижняк.

В чествовании приняли участие семьи героев СВО. Земляков-воинов, погибших в современных вооруженных конфликтах и в СВО, поименно почтили минутой молчания.

Как отметил депутат Госдумы Иван Демченко, новые даты в календаре нам так же важны, как и те, которые стали традиционными в каждой семье - они помогают сохранить связь поколений.