Депутат Госдумы Иван Демченко: помощь нашим бойцам необходима каждый день!

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Депутат Госдумы Иван Демченко обсудил в ходе региональной недели с помощниками организацию помощи бойцам, находящимся на передовой.

В Анапе Черниенко Василий Геннадьевич - помощник депутата ГД организовал гуманитарную помощь на Херсонское направление.

Ребятам отправлен автомобиль «буханка» с гуманитарной помощью.

В сборе приняли участие представители Общественной организации инвалидов войны в Афганистане военной травмы «Инвалиды войны», группы «Феечки СВО», Фонда «Светлый мир» и Команда Демченко.

- Мы делаем одно дело, которое приближает нашу Победу!, - отметил Иван Иванович в своем обращении к единомышленникам.