/Военные новости/

Депутат Госдумы Иван Демченко: помощь нашим бойцам необходима каждый день!

Депутат Госдумы Иван Демченко обсудил в ходе региональной недели с помощниками организацию помощи бойцам, находящимся на передовой.

 

В Анапе Черниенко Василий Геннадьевич - помощник депутата ГД организовал гуманитарную помощь на Херсонское направление.

Ребятам отправлен автомобиль «буханка» с гуманитарной  помощью.

В сборе приняли участие представители Общественной организации инвалидов войны в Афганистане военной травмы «Инвалиды войны», группы «Феечки СВО», Фонда «Светлый мир» и Команда Демченко.

- Мы делаем одно дело, которое приближает нашу Победу!, - отметил  Иван Иванович в своем обращении к единомышленникам.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Проверить машину на аварии через сервис Himera

Анапский индустриальный выпустил акушеров. И не только!

Депутат Госдумы Иван Демченко: патриотическая работа с подростками должна быть организована на высоком уровне!

Депутат Госдумы Иван Демченко: работа в муниципалитете совместно с руководителями территорий помогает расставить акценты и выбрать приоритетные направления деятельности

Депутат Госдумы Иван Демченко: курортные территории - живой организм, требующий повышенного внимания на законодательном уровне!