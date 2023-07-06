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Депутат Госдумы Иван Демченко: помощь нашим бойцам необходима каждый день!
Депутат Госдумы Иван Демченко обсудил в ходе региональной недели с помощниками организацию помощи бойцам, находящимся на передовой.
В Анапе Черниенко Василий Геннадьевич - помощник депутата ГД организовал гуманитарную помощь на Херсонское направление.
Ребятам отправлен автомобиль «буханка» с гуманитарной помощью.
В сборе приняли участие представители Общественной организации инвалидов войны в Афганистане военной травмы «Инвалиды войны», группы «Феечки СВО», Фонда «Светлый мир» и Команда Демченко.
- Мы делаем одно дело, которое приближает нашу Победу!, - отметил Иван Иванович в своем обращении к единомышленникам.
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