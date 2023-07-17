Украинские БПЛА шли по Черному морю из порта Одессы

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Террористическая атака на Крымский мост с высокой долей вероятности совершена из порта Одессы, такое мнение высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Беспилотные надводные аппараты, атаковавшие Крымский мост, вероятнее всего, были запущены из порта Одессы, необходима блокировка Черноморским флотом побережья, находящегося под контролем киевского режима, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

"В рамках этой операции можно было бы прекратить военно-морскую деятельность иностранных спецслужб, которые там есть, прежде всего британской. Там есть и база разведывательная, и различные службы. То, что эти беспилотники шли по Черному морю из Одессы – к гадалке не ходи. Им неоткуда больше выходить. Ну не из Стамбула же. Мы ведем военные действия – побережье должно быть блокировано. Сейчас момент, когда мы можем провести активные мероприятия. Нужна жесткая реакция", – сказал Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik.

В случае развязывания Киевом боевых действий на море, у России есть все необходимое, чтобы дать жесткий отпор, продолжил эксперт.

"У нас есть гиперзвуковые береговые батареи и многое другое. Черноморский флот – мощный флот, подводные лодки вступили в строй, фрегаты, десантные корабли. Если все это есть, то пускай все это воюет, обеспечит блокаду. Есть самолеты стратегической авиации, тяжелые бомбардировщики, которые могут разнести в пух и прах все эти украинские береговые батареи. Есть высокоточное оружие, в том числе не только морского базирования, но и авиационного, для ударов по базам (в порту Одессы, – ред.)" ", – заключил Алексей Подберезкин.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, в понедельник в три часа ночи Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате ЧП повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал ребенок.

Источник: радио Sputnik