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Иван Демченко в Донецкую Народную Республику передал квадроциклы после общения с бойцами

По-прежнему бойцам нужны медикаменты, квадрокоптеры, антидроновые ружья. Депутат Госдумы РФ Иван Демченко откликнулся на просьбу и передал всё необходимое.

Техника предназначена для выполнения тактических задач. Квадроциклы разной модификации решил передать в ДНР после общения с бойцами, которые рассказали о том, с какими сложностями сталкиваются: необходимо оперативно подвезти технику и боеприпасы, транспортировать медикаменты. Часто нужен мобильный транспорт для быстрого реагирования на поручения штаба. С этими задачами справляются квадроциклы.

Тремя грузовыми автомобилями техника перевезена к передовой и уже выполняет свое предназначение.

Ключи от квадроциклов военнослужащим передал глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин.

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Категория: Новости / Военные новости

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